Lazio-Roma, allarme scontri tra tifoserie: il piano sicurezza della capitale

Lazio-Roma, cresce l’attesa per il derby della capitale numero 180, e la città si cautela con la massima sicurezza per evitare scontri

Questa sera andrà in scena il derby Lazio-Roma ed è il 180° della storia fra queste due squadre, e cresce l’attesa tra le due tifoserie per un match che vale molto in ottica Champions. La capitale non vuole farsi cogliere impreparata e si sta organizzando con circa mille agenti per evitare contatti fra le tifoserie.

Da questa mattina alle 8 i membri della polizia stanno facendo il sopralluogo intorno allo stadio, e quando arriveranno le due tifoserie sarà un controllo ancor più serrato. Ai tifosi della Lazio è stato riservato il parcheggio in via Macchia della Farnesina. Mentre per quanto riguarda i tifosi della Roma, a loro è stato garantito invece utilizzare l’area tra il PalaTiziano e lo stadio Flaminio.

Dentro lo stadio saranno presenti 750 steward, e fuori lo stadio ci saranno ulteriori agenti per evitare scontri con anche tifoserie gemellate.