 Lazio, Raspadori sempre più vicino alla Roma: accordo a un passo, tutti i dettagli
Lazio, Raspadori sempre più vicino alla Roma: accordo a un passo, tutti i dettagli

1 ora ago

Raspadori
As Roma 15/02/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Napoli / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Giacomo Raspadori

Lazio, sorpasso Roma per Giacomo Raspadori: intesa vicina e quadro completo dell’operazione. Gli aggiornamenti

Giacomo Raspadori è sempre più vicino al ritorno in Italia. Dopo il trasferimento estivo dal Napoli all’Atletico Madrid, l’attaccante potrebbe ora approdare alla Roma: secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra il club giallorosso e quello spagnolo.

La trattativa procede spedita verso la chiusura sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, senza alcun obbligo. L’unico tassello mancante è l’intesa con il giocatore, con cui la Roma avvierà i colloqui definitivi nei prossimi giorni per completare l’operazione.

Sul classe 2000 si era mossa anche la Lazio, su indicazione di Maurizio Sarri, che lo considerava un profilo ideale per rinforzare l’attacco dopo la cessione imminente di Castellanos al West Ham. Ora però il sorpasso della Roma sembra definitivo e Raspadori è sempre più vicino a vestire giallorosso.

