La Lazio ha fatto suo il derby e il club ha festeggiato sui social i tre punti: «Prima squadra della capitale» – VIDEO

La Lazio ha vinto con pieno merito il derby della Capitale e il club biancoceleste ha festeggiato sui social la conquista dei tre punti.

Nel video si vede tutta la squadra riunita in campo che festeggia con l’entusiasmo alle stelle per la vittoria. Una didascalia accompagna il video e non può essere contestata: «PRIMA SQUADRA DELLA CAPITALE!»