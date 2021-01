La Lazio ha surclassato la Roma anche nella corsa: i biancelesti hanno corso quasi 6 km in più dei giallorossi

Numeri e statistiche tutte ad appannaggio della Lazio. Non poteva essere altrimenti dopo un derby dominato in lungo e in largo: la squadra di Inzaghi ha surclassato la Roma anche sulla corsa come riporta Lazio Page.

«La Lazio ha corso 119.073 km, quasi sei in più rispetto ai rivali (113.115), alla velocità media di 7.2 km/h, 0.5 in più rispetto alla Roma. Solamente l’Atalanta nel match contro il Parma e l’Inter nella sfida col Sassuolo hanno corso di più nell’attuale stagione di Serie A»