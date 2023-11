Lazio, rivoluzione nel pacchetto portieri? Ecco come possono cambiare le gerarchie

Lazio, possibile rivoluzione nel reparto portieri: in vista della Coppa Italia Mandas in vantaggio su Sepe. Le ultimissime

Mai visto sul campo da gioco ma lo stesso in grado di rapire tutto il mondo Lazio. Christos Mandas continua a scalare le gerarchie per il delicato ruolo di vice Provedel. C’è una data segnata sul calendario: quella del 5 dicembre, giorno in cui la Lazio esordirà in Coppa Italia contro il Genoa.

A oggi, come riportato dal Corriere dello Sport, non è ancora chiara e definita una gerarchia precisa alle sue spalle. Mandas però starebbe sfruttando ogni allenamento per mettersi in buona luce e spingere Sarri a concedergli un’occasione nella competizione.