Lazio, ritorna l’appuntamento nelle scuole romane

Ritorna il progetto ‘La Lazio nelle scuole’. Domani appuntamento presso l’Istituto Comprensivo Via Volsinio

Il progetto sviluppato dalla Lazio, per promuovere la formazione della cultura sportiva e dei suoi valori, torna nelle scuole di Roma e provincia.

Come comunicato nel sito ufficiale, domani dei rappresentanti della squadra e l’immancabile Olympia saranno presenti nell’Istituto Comprensivo Via Volsinio per spiegare ai bambini presenti come approcciare allo sport in modo genuino e cercando sempre di divertirsi. I biancocelesti da sempre cercano di trasmettere valori importanti agli adulti di domani.