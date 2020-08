Lazio, inizia il ritiro: ecco il programma della giornata dei biancocelesti

Il ritiro della Lazio sta per entrare nel vivo, con un giorno di ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista. «Motivi logistico-organizzativi», non ben specificati, hanno fatto slittare di 24 ore la partenza. Il paesino sotto le Tre Cime di Lavaredo era già pronto ad accogliere la squadra di Inzaghi, protagonista di un’annata favolosa: un appuntamento solo rimandato a questa sera. Immobile e compagni pranzeranno nel Training Center.

Nel pomeriggio il trasferimento con il pullman all’aeroporto di Fiumicino. Da lì un volo charter verso Venezia, poi ancora un collegamento in pullman con destinazione Auronzo. Arrivo in hotel stimato per le 20:30, ma non dormiranno tutti nello stesso albergo. Staff medico e magazzinieri alloggeranno in una struttura vicina al Lago di Santa Caterina. Giocatori e staff tecnico nel solito hotel degli anni passati.