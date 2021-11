Lazio, dopo il ritiro il cambio di marcia: i numeri

La Lazio ha cambiato definitivamente marcia dopo il ritiro svoltosi in seguito al pesante ko sul campo del Verona

Un cambio di marcia evidente e che non può certo passare inosservato. La Lazio, in seguito al ritiro che si è svolto post ko pesante sul campo del Verona, ha iniziato a ingranare e a trovare i giusti meccanismi.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il ritiro ha compattato il gruppo. Infatti dopo di questo sono arrivati 7 punti in 3 partite, ma soprattutto si è visto e si è registrato un notevole cambio di mentalità. Non a caso quadra capitolina non è mai passata in svantaggio nelle ultime 3 partite e per di più nelle gare contro Fiorentina e Salernitana è riuscita a mantenere la porta inviolata. Insomma, il ritiro pare aver funzionato alla grande.