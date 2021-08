La Lazio lascia in ritiro di Marienfeld: a Enschede c’è il Twente-VIDEO

La Lazio lascia il ritiro di Marienfeld, direzione Enschede per l’amichevole contro il Twente; il video della partenza sui social

Si parte!. La Lazio lascia il ritiro in Germania per spostarsi nei Paesi Bassi, dove alle 19:30 sfiderà in amichevole il Twente. La società biancoceleste ha voluto condividere il video partenza sul proprio account Twitter.