Lazio, si continua a pensare al ritiro invernale: la situazione

In casa Lazio si continua a pensare al ritiro invernale. E sembra esserci una divergenza di vedute tra Lotito e Sarri.

Infatti, come raccontato da Il Messaggero, il mister infatti vorrebbe restare a

Formello. Al massimo si potrebbe accettare di andare dal 12 al 23 dicembre in Spagna o Portogallo. Il presidente però, dal canto suo, continuerebbe a spingere per la

tournée in Argentina, nonostante il clima torrido estivo e il fuso orario proibitivo. Il motivo potrebbe essere la presenza di Papa Francesco.