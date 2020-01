Lazio, sono 15 i risultati utili consecutivi: eguagliata la stagione 2006/2007

Lazio, raggiunto il record di risultati utili consecutivi dell’era Lotito della stagione 2006/2007

Nonostante il derby non sia stato di certo la miglior partita della Lazio di questa stagione il punto guadagnato dallo scontro con la Roma vale oro. Con la partita di domenica la squadra di Inzaghi ha raggiunto 15 risultati utili consecutivi.

Come riporta il Corriere della Sera i biancocelesti hanno eguagliato il record dell’era Lotito nel 2006/2007 (10 vittorie e 5 pareggi). Questo dato coincide poi proprio con l’ultima qualificazione alla Champions League della Lazio grazie al terzo posto e al playoff vinto con la Dinamo Bucarest. Il record assoluto è fissato a 17 partite utili del 1998/99, chissà che le gare con Spal e Verona non riescano a far raggiungere anche questo ennesimo altro record.