Lazio, la risposta di Immobile a Pellegrini: «Pure scusa chiedi?» -FOTO. Ecco cosa ha risposto il capitano sotto il post del compagno di squadra

Dopo la fine della gara tra Lazio e Milan, Luca Pellegrini aveva fatto un post sui social in cui si scusava per il cartellino rosso preso. Non è tardata ad arrivare la risposta del Capitano della Lazio, Ciro Immobile, che ha sostenuto il compagno di squadra.

Ecco le sue parole sotto il post del difensore biancoceleste.