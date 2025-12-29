La Lazio contro Simonelli? Malumore interno dopo le parole del presidente della Lega, i dettagli

Caso arbitrale, la Lazio risponde a Simonelli: emergono segnali di irritazione per le sue parole. I dettagli

La Lazio ha deciso di protestare ufficialmente con la Lega di Serie A dopo il discusso episodio nel finale della gara contro l’Udinese, quando il gol di Davis è stato convalidato nonostante un evidente tocco di braccio nell’azione dell’1-1. Come riportato dall’Adnkronos, il club biancoceleste ha inviato una “formale richiesta di intervento immediato” al presidente Enzo Simonelli e ai consiglieri federali, denunciando il “ripetersi di errori arbitrali e disomogeneità Var” che, a loro dire, penalizzerebbero la squadra. La società ha sottolineato di agire a tutela della regolarità del campionato e della credibilità del sistema, anche per le ricadute economiche che tali episodi comportano.

Nella lettera ufficiale, la Lazio ha ribadito il proprio rispetto per la classe arbitrale, pur evidenziando la necessità di accompagnare con equilibrio la fase di rinnovamento generazionale in corso. Secondo il club, è fondamentale valorizzare formazione e crescita dei direttori di gara per evitare ulteriori situazioni controverse che possano incidere sui risultati sportivi.

Il club di Lotito ha inoltre ricordato la propria natura di società quotata, soggetta a rigidi obblighi di trasparenza e correttezza gestionale. Per questo, la Lazio ritiene di dover rispondere ai propri azionisti anche in relazione a decisioni arbitrali che possono influire direttamente su risultati, bilanci e valore patrimoniale della società.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

