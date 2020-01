Lazio, la ripresa degli allenamenti è fissata per le 11

Lazio, oggi sul campo centrale di Formello per cominciare a preparare la sfida contro il Napoli valida per i quarti di finale di Coppa Italia

La cinquina rifilata alla Sampdoria di Claudio Ranieri ha portato l’undicesima vittoria consecutiva in casa Lazio ma è già da mettere da parte. Ora bisogna pensare alla sfida di martedì contro il Napoli, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Il match del San Paolo è pieno di insidie e bisogna prepararlo al meglio: Inzaghi infatti ha fissato l’allenamento di oggi alle 11:00. Si svolgerà una seduta di scarico per chi ha giocato contro la Sampdoria e di lavoro per tutti gli altri.