Lazio, Ripert: «Fondamentali qualità ed intensità degli allenamenti»

Lazio, il preparatore atletico Fabio Ripert ha parlato di come gli atleti dovranno riniziare gli allenamenti

Il preparatore atletico della Lazio Fabio Ripert ha rilasciato un’intervista sulle colonne de Il Nuovo Calcio in cui spiega nel dettaglio come saranno gli allenamenti alla ripresa il 6 maggio.

«Bisogna stare attenti a non esagerare nei carichi, l’obiettivo è riadattare i calciatori sfruttando anche la memoria muscolare. L’aspetto motivazionale non dovrà essere sottovalutato. Saranno fondamentali la qualità e l’intensità degli allenamenti. Dobbiamo economizzare il tempo, anche proponendo allenamenti a fine partita per chi non ha giocato. Punteremo su cambi di direzione, sprint, lavoro aerobico, bike, immersioni in acqua fredda, corsa continua».