Lazio, ripartono gli allenamenti individuali: ecco i giocatori a Formello

Come da programma, sono arrivati i primi calciatori della Lazio a Formello per la ripresa individuale degli allenamenti

Ripartono gli allenamenti individuali della Lazio a Formello: dopo le visite mediche a cui si sono sottoposti questa mattina, i primi ad arrivare al centro sportivo sono stati Jony e Felipe Caicedo. Verso le 12, poi, l’arrivo di Patric e Adekanye per una corsa blanda. Nel pomeriggio, poi, possibile arrivo di Ciro Immobile ed altri giocatori, sempre sotto gli occhi di Mister Inzaghi e di Lucas Leiva, seduto quest’oggi in panchina in attesa di recuperare dall’infortunio al ginocchio.