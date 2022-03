Rinnovo Strakosha: solo Sarri può convincerlo. La situazione

Strakosha è in scadenza di contratto, ma la Lazio non ha ancora perso le speranze: Sarri può convincerlo

Thomas Strakosha ha il contratto in scadenza con la Lazio a giugno, ma il club biancoceleste non avrebbe perso ancora le speranze per un possibile rinnovo. Secondo quanto riportato da Il Tempo, l’unico che potrebbe convincere il portiere a prolungare il suo accordo sarebbe Maurizio Sarri.

Se l’allenatore della Lazio, infatti, garantisse a Strakosha il posto da titolare per le prossime stagione, l’albanese si convincerebbe a rinnovare. Nel caso contrario, invece, il portiere andrà via a zero.