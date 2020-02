Lazio, rinnovo fino al 2021: i biancocelesti e Senad Lulic resteranno insieme ancora per un’altra stagione

Senad Lulic e la Lazio. Un amore destinato a non finire. Come riporta l’edizione odierna de La Repubblica i biancocelesti avrebbero convinto il capitano a rimanere per un altro anno con l’aquila sul petto.

Tutto è praticamente fatto, si attende solo la firma e l’ufficialità nei prossimi giorni per il rinnovo fino al 2021.