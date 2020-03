Lazio, rinnovi e partenze: la situazione dei difensori biancocelesti

Lazio, reparto difensivo sotto la lente di ingrandimento: Acerbi e Luiz Felipe verso il rinnovo da valutare Bastos e Patric

Campionato fermo e questo consente alle società di lavorare anche per il futuro. In casa Lazio si discute sulla questione rinnovi e cessioni. Come riporta La Gazzetta dello Sport in questi giorni si sta lavorando per prolungare i contratti di Luiz Felipe e Acerbi.

Discorso diverso invece per Bastos che con il contratto in scadenza potrebbe lasciare la Capitale. Da valutare invece il discorso legato a Patric, scadenza nel 2022, mentre Vavro è già stato confermato nonostante quest’anno abbia trovato pochissimo spazio.