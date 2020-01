Lazio, arrivano i rinnovi: vicina la firma di Luis Alberto, Lulic e Parolo

La Lazio continua con il piano per blindare i suoi big. Pronti i rinnovi di Luis Alberto, Parolo e Lulic

La Lazio trattiene i suoi big. Dopo Milinkovic, Immobile e Correa, è arrivato anche il turno di Luis Alberto di mettere nero su bianco la sua volontà per rimanere in biancoceleste.

Come riportato sulle colonne del Corriere dello Sport, gli ultimi contatti con il giocatore risalgono a qualche mese fa, quando lo spagnolo ha espresso la volontà di fare bene con la squadra, centrare la Champions e poi tornare a parlare di rinnovo.

Il numero 10 percepisce un ingaggio di 1,8 milioni a stagione ed è in scadenza nel 2022: la Lazio dovrà esser convincente nel respingere la pioggia di offerte che in estate arriverà, iniziando da un sostanzioso ritocco dell’ingaggio.

PAROLO E LULIC – Sono i senatori della squadra. Il centrocampista ha già palesato il suo desiderio di volersi rendere ancora utile, sia in campo che nello spogliatoio. Anche se a breve compirà 35 anni, la voglia di giocare non gli manca. Per entrambi, la Lazio farà le sue valutazioni sia in termini economici che temporali, soprattutto se la squadra dovesse centrare la Champions League.