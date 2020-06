Lazio, vicini i rinnovi di Luca Falbo e Nicolò Armini

Lazio, si gettando le basi anche per il futuro: la società è pronta a rinnovare i contratti di Luca Falbo e Nicolò Armini

La Lazio riparte dalle sue certezze ma con uno sguardo al futuro. In casa biancoceleste infatti si sta trattando per il rinnovo di due Primavera, già promossi da mister Inzaghi in prima squadra.

Come riporta il Corriere dello Sport Luca Falbo e Nicolò Armini sono vicini alla prosecuzione della loro avventura nella Lazio. Per Falbo, aggregato in prima squadra per queste ultime 12 gare, è in arrivo il primo contratto da professionista; da definire solo la durata ma si va verso i 4 anni. Stesso iter per il capitano della Primavera Armini che firmerà un contratto fino al 2024.