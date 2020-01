Lazio, rinnovata la partnership con Mamanero Caffè

Lazio, trovato l’accordo per rinnovare la partnership tra il club biancoceleste e la Mamanero Caffè per questa stagione sportiva

Giunge oggi la notizia del rinnovo della partnership fra la Lazio e Mamanero Caffè per la stagione sportiva 2019-2020. Ecco cosa riporta il sito ufficiale del club in merito all’accordo con lo sponsor:

«L’accordo, siglato grazie al contributo di Infront, marketing Agent della squadra biancoceleste, prevede il ruolo di official partner, con visibilità sia a bordo campo durante le partite casalinghe della SS Lazio, sia la visibilità al centro sportivo di Formello e nel backdrop in mixed zone. Il caffè sarà servito nelle aree hospitality come caffè ufficiale della SS Lazio. La proprietà, nel nome di Marco Mandolesi e Massimiliano de Santis, General Manager di Mamanero, ha dichiarato: «Siamo soddisfatti del risultato di questa partnership – che portiamo avanti dalla passata stagione sportiva e abbiamo per questo motivo deciso di rinnovare il nostro accordo per rafforzare sempre più il legame con la squadra capitolina».

Ecco cosa ha dichiarato Marco Canigiani in merito:

«Siamo molto contenti della collaborazione con Mamanero che oltre alla sponsorizzazione prevede anche la licenza delle macchinette da caffè e delle cialde a marchio biancoceleste. Un prodotto di grande richiamo per i tifosi della Lazio che ovviamente è in vendita presso tutti i Lazio Style 1900».