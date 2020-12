Lazio, rinnovata la partnership con Groupama Assicurazioni: il comunicato

La Lazio ha annunciato di aver rinnovato la partnership con Groupama Assicurazioni: questo il comunicato del club

La Lazio ha annunciato sul proprio sito ufficiale di aver rinnovato la partnership con Groupama Assicurazioni. Questo il comunicato del club biancoceleste.

«Groupama Assicurazioni, tra i principali player del settore assicurativo e primo mercato estero del gruppo francese Groupama, ha confermato anche per la stagione 2020/2021 la presenza sui campi di calcio in qualità di Premium Partner al fianco delle squadre SS Lazio e Genoa CFC, due dei club più seguiti e amati del campionato italiano. Il progetto di sponsorizzazione è stato finalizzato grazie al supporto di Infront, marketing agent dei due club».

Riguardo il nuovo accordo, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale dell’azienda, Pierre Cordier, ha dichiarato: «Ci troviamo in un momento storico difficile, che colpisce nel profondo tutti noi e che riguarda tutti i settori. È proprio in questo tempo di particolare difficoltà che come Assicurazione vogliamo ribadire il nostro ruolo sociale, attraverso i servizi di assistenza e prevenzione, ma soprattutto vogliamo essere ancora più vicini ai milioni di italiani sostenendo la loro passione e affiancando il nostro brand allo sport più seguito al mondo».