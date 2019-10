Lazio, la rimonta è di casa: meglio solo la Juventus

La squadra di Inzaghi in queste prime otto gare di campionato è andata in svantaggio quattro volte perdendo solo una partita

Un 3-0 netto quello subito dalla Lazio per mano dell’Atalanta. Un primo tempo in cui i biancocelesti hanno subito i bergamaschi. Nella ripresa invece la rinascita e alla fine il pareggio all’ultimo respiro con la doppietta di Immobile e il gol di Correa.

Come riporta Lazio Page la Lazio ha perso solo una delle quattro gare in cui è passata in svantaggio pareggiando le altre 3 (75%): è la percentuale di rimonta più alta della Serie A dopo la Juventus.