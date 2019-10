Le PAGELLE di Lazio Atalanta: Immobile protagonista di un’incredibile rimonta, finalmente Correa!

Le pagelle di Lazio Atalanta: i voti ottenuti dai giocatori biancocelesti nel match dell’Olimpico contro la squadra di Gasperini

Pagelle Lazio Atalanta / Di seguito, i voti ottenuti dai giocatori della Lazio nel match contro l’Atalanta, terminato 3-3:

Strakosha: Grande reattività dimostrata all’11’ con un intervento di piede sul tiro di Pasalic. Nulla può sul primo gol dei bergamaschi, mentre risulta troppo ‘sorpreso’ sul calcio di punizione di Muriel, che porta al raddoppio dell’Atalanta. Bella parata anche al 33′ sul calcio di punizione di Malinovski. VOTO 6

Luiz Felipe: Avrebbe potuto fare di più sul primo gol di Muriel. Non è in partita, e lo dimostra anche negli ultimi minuti del primo tempo, non riuscendo a tenere in campo una palla non impossibile. Mezzo voto in più per la vera parata fatto negli ultimi minuti del match. VOTO 5,5

Acerbi: Indubbiamente il migliore nella retroguardia della Lazio. Non riesce ad evitare il tris dell’Atalanta nel primo tempo, nei secondi 45′ di gioco cresce insieme alla squadra. VOTO 6.

Radu: Non una gara semplice per la difesa della Lazio, in completa mercé dell’Atalanta fino ai primi minuti del secondo tempo. Il romeno non è privo di responsabilità. VOTO 5,5 (dal 78′ Caicedo: SV).

Marusic: Rimedia un cartellino giallo per il fallo su Gosens. Non riesce ad arginarlo, al punto da spingere Inzaghi a farlo uscire dal campo, dando spazio e fiducia a Patric. VOTO 5 (dal 45′ Patric: Entra ad inizio secondo tempo, quando la squadra è nettamente superiore rispetto ai primi 45′ di gioco. Lo spagnolo non delude le aspettative dell’allenatore, e si rende protagonista di una prestazione più che sufficiente. VOTO 6,5).

Milinkovic: Si rende protagonista di una bell’azione al 5′, ma viene recuperato dai difensori dell’Atalanta, che deviano in calcio d’angolo. Nel corso del secondo tempo cresce esponenzialmente, vince tanti duelli a centrocampo e si rende pericoloso anche in fase offensiva. Fondamentale anche il suo contributo all’azione che porta Rocchi a concedere il calcio di rigore in favore della Lazio. VOTO 6,5.

Parolo: Messo fuori tempo da Gosens, fa sì che l’Atalanta riesca a creare il varco per il gol di Muriel. Ha qualche responsabilità anche sulla seconda rete della Dea. Alla mezz’ora rimedia un cartellino giallo per il fallo su Gomez. VOTO 5 (dal 45′ Cataldi: Al 73′ tenta la conclusione al volo, ma è completamente fuori misura. In generale, dal momento in cui entra in campo, il centrocampo biancoceleste guadagna solidità VOTO 6).

Luis Alberto: Parte da una sua imprecisione il terzo gol dell’Atalanta, quello siglato da Gomez. Nel secondo tempo, tenta la conclusione a giro sul secondo palo, ma la palla si perde alta di circa un metro sopra la traversa. Ci riprova al 78′ con un tiro a giro parato da Gollini. Non la sua migliore partita. VOTO 5,5).

Lulic: Parte male, come l’intera squadra. Cresce con il passare dei minuti, riesce ad arginare Hateboer e a proporsi in avanti. Un brutto intervento su Malinovski gli costa il cartellino giallo. VOTO 6.

Correa: Il suo primo squillo arriva al 57′ con una grande giocata che mette in difficoltà la retroguardia avversaria, ma non altrettanto buono è il tiro che si perde al lato del palo. Finalmente al 69′ arriva il gol: l’argentino beffa Palomino e incrocia alla destra di Gollini. Al 79′ il colpo di testa a distanza ravvicinato viene fatto proprio dall’estremo difensore dell’Atalanta. VOTO 6,5.

Immobile: Ci prova al 52′, ma la palla viene murata da Gollini. In tutti i casi, la posizione del bomber biancoceleste era in fuorigioco. Altra grande occasione al 65′, c’è Palomino in pressione, ma il tiro finisce alto sopra la traversa. Si guadagna al 67′ un calcio di rigore, e lo trasforma in gol con un tiro che spiazza Gollini. L’ultimo a mollare, voglia e carattere per l’attaccante, che si prende un altro tiro dal dischetto, siglando la sua personale doppietta. VOTO 8.

All. Inzaghi: Alla fine del primo tempo dà la carica ai suoi ragazzi, che entrano in campo con un piglio tutto diverso rispetto ai primi 45′ di gioco. Fa uscire dal campo sia Parolo che Marusic, sostituendoli con Cataldi e Patric, che fanno meglio rispetto ai compagni. La Lazio soffre, ma rimonta ad uno spaventoso 0-3, e Simone ha i suoi meriti. VOTO 6.