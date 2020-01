Lazio, rigori concessi: ecco quanto hanno inciso sul risultato finale

Lazio, ecco quanto hanno inciso i rigori concessi ai biancocelesti sul risultato finale secondo i dati di Lazio Page

La Lazio raggiunge quota undici vittorie consecutive in campionato dopo il 5-1 di ieri rifilato alla Sampdoria ma c’è chi protesta per i troppi rigori dati ai biancocelesti. Le tifoserie avversarie infatti attribuiscono molti meriti ai trionfi biancocelesti per i tiri dal dischetto concessi finora ai laziali. Sono 13 i rigori che fischiati alla Lazio e secondo Lazio Page sono stati decisivi per il risultato solo nelle partite contro l’Atalanta (calciato nei minuti finali da Immobile per il 3-3) e il Brescia segnato sempre dal numero 17, per un totale di 3 punti guadagnati in tutto.