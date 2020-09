Lazio, riecco Wallace: ipotesi reintegro per il brasiliano

Lazio, pochi uomini in difesa a servizio di Inzaghi. In attesa di un acquisto, riecco Wallace e Karo e l’ipotesi reintegro

Inzaghi conta gli uomini in difesa. Luiz Felipe sarà out per almeno quindici giorni, Vavro è alle prese con la pubalgia, Bastos ha la valigia in mano pronto a lasciare la Lazio. Sono pochi i disponibili e – come riportato dal Corriere dello Sport – la dirigenza starebbe pensando al ritorno in gruppo di Wallace. Il brasiliano ha concluso la sua esperienza col Braga e resta nella lista dei partenti, ma potrebbe comunque essere impiegato nell’amichevole contro il Benevento.

Discorso simile per Karo. Il giocatore è tornato dal prestito alla Salernitana, dove ha collezionato 29 presenze, è ora in attesa di conoscere il suo futuro. Nei prossimi giorni si giocherà la possibilità di fare una buona impressione a mister Inzaghi, allenandosi col gruppo sul campo di Formello.

Il 5 Ottobre scadrà il termine per presentare la lista dei giocatori per il campionato e sia Wallace che Karo potrebbero essere inseriti, anche se la speranza è quella di vedere il nome di almeno un nuovo acquisto.