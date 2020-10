Lazio, Inzaghi ritrova Luis Alberto. Hoedt in gruppo, ok Muriqi

A Formello la Lazio inizia la preparazione per la gara contro la Sampdoria. Hoedt finalmente in gruppo

La Lazio comincia a lavorare in ottica Sampdoria. La squadra si è ritrovata oggi a Formello per il primo allenamento settimanale e Inzaghi ha contato numerosi assenti, per gli impegni con le Nazionali. In gruppo, però, si è finalmente visto Hoedt: anche se il difensore non è pronto per scendere in campo, si è aggregato col resto dei compagni. Sul campo anche Luis Alberto dopo, una settimana di riposo, e Pereira.

A Marassi sarà ancora emergenza in difesa per il mister: Luiz Felipe difficilmente riuscirà a rientrare e Radu è ancora fermo ai box e oggi Patric non ha preso parte all’allenamento. Da valutare anche Escalante che domani si sottoporrà ad alcuni esami in Paideia. Si scalda anche Muriqi che oggi ha svolto la seduta per intero.