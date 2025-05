Lazio, il ricordo della firma di Lulic del derby contro la Roma in finale di Coppa Italia nel 2013!

Lazio, il club celebra la finale di Coppa Italia vinta contro la Roma nel 2013 grazie alla rete di Nenad Lulic: il comunicato ufficiale

Il 26 maggio è un giorno felice per i biancocelesti che 12 anni fa alzarono la Coppa Italia in faccia ai cugini della Roma. Fu una partita al cardiopalma vinta dalla Lazio grazie alla rete di Nenad Lulic al 71° minuto. A ricordarlo è stato il club con un comunicato ufficiale che recita:

«Un gol per la storia, un gol per leternità. Era il 26 maggio 2013, giorno della finale di Coppa Italia Roma-Lazio. Il primo, e finora unico, derby della Capitale con in palio un trofeo. Chi lo vince, prende tutto: non solo la stracittadina, ma anche la Coppa e la qualificazione in Europa League. La firma è quella di Senad Lulic al 71, un binomio diventato leggenda. La Lazio conquista il derby e la Coppa Italia! Così i biancocelesti: Marchetti, Konko, Biava, Cana, Radu, Candreva, Onazi (92Ciani), Ledesma (54 Mauri), Hernanes (85` A. Gonzalez), Lulic, Klose. Allenatore: Petkovic».