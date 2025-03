Lazio, il ricordo del club di quel derby! La decide Nicoli

Lazio, il club ricorda il derby della Capitale. Nicoli firmava la sfida. Ecco quando accedeva

Di seguito il ricordo della Lazio del derby vinto nel 1979.

RICORDO DEL CLUB– Un gol per l`immortalità. Era il 18 marzo 1979, giorno del derby Roma-Lazio.

I biancocelesti lo affrontano da favoriti e avanti in classifica. Dopo essere andata in svantaggio, la Lazio non si arrende e nella ripresa ribalta il risultato: prima grazie all autogol di De Sisti, poi, con uno scatenato D Amico, arriva la firma di Aldo Nicoli a 2` dalla fine. Il derby è biancoceleste!