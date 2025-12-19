 Lazio, il club ricorda quel successo contro il Piacenza nell'anno dello scudetto: era il 19 dicembre 1999
Lazio, il club ricorda quel successo contro il Piacenza nell’anno dello scudetto: era il 19 dicembre 1999

3 ore ago

Lazio, anniversario speciale: il club celebra la vittoria contro il Piacenza del 19 dicembre 1999. Tutti i dettagli

Domenica 19 dicembre 1999, allo Stadio Olimpico di Roma, la Lazui affronta il Piacenza nella gara valida per la 14ª giornata del campionato di Serie A 1999-2000. La nota del club:

NOTA CLUB – È domenica 19 dicembre 1999 ed allo stadio Olimpico di Roma la Prima Squadra della Capitale ospita il Piacenza nella sfida valida per la XIV giornata del Campionato di Serie A 1999-2000.

Trascorrono appena 8 minuti dal fischio di apertura dell’incontro ed i biancocelesti sono già avanti grazie ad una rete di Marcelo Salas, che con il sinistro dal limite dell’area di porta batte l’ex Lazio Flavio Roma capitalizzando al meglio l’assist di Gottardi su palla di Mihajlovic.

Intorno all’ora di gioco, è poi lo stesso difensore serbo a realizzare la rete che chiude l’incontro: fallo di Delli Carri sull’attaccante cileno al limite dell`area, il piacentino viene espulso lasciando gli emiliani in 10; la conseguente punizione viene respinto dalla barriera, ma Mihajlovic centra la porta sulla pronta ribattuta, stavolta con il piede destro.

Così i biancocelesti: Marchegiani, Pancaro, Nesta, Mihajlovic, Favalli, Gottardi (35` Lombardo), Veron, Sensini, Nedved, Salas (76` Mancini), Boksic (76` S.Inzaghi). Allenatore: Eriksson

