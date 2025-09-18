News
La Lazio ricorda la vittoria contro la Cremonese del 18 settembre 2022: ecco com’era andata
La Lazio ricorda la vittoria in Serie A contro la Cremonese del 18 settembre 2022: ecco com’era andata la partita
Il 18 settembre 2022, allo stadio Giovanni Zini di Cremona, la Lazio di Maurizio Sarri si impose con autorità sulla Cremonese nella settima giornata di Serie A, vincendo con un perentorio 4-0. Fu una gara senza storia, che confermò l’ottimo momento di forma della squadra capitolina in quella fase della stagione.
Primo tempo dominato
Il match si sbloccò già al 7’, quando Ciro Immobile, attaccante campano e capitano biancoceleste, finalizzò con precisione un’azione corale. Il bomber, già plurivincitore della classifica marcatori in Serie A, raddoppiò al 21’ su calcio di rigore, spiazzando il portiere e indirizzando la partita in maniera quasi definitiva.
Nel recupero della prima frazione, Sergej Milinković-Savić, centrocampista serbo apprezzato per la sua fisicità e visione di gioco, realizzò il terzo gol con un inserimento perfetto, chiudendo virtualmente i conti già prima dell’intervallo.
Ripresa di gestione e poker finale
Nella seconda metà di gara, la Lazio controllò il ritmo, gestendo il possesso e impedendo alla Cremonese di creare occasioni pericolose. Al 79’, Pedro Rodríguez, attaccante spagnolo ex Barcellona e Chelsea, mise la firma sul poker con un destro preciso dopo un’azione rapida.
Analisi e contesto
Quel successo mise in evidenza la qualità del gioco voluto da Maurizio Sarri, allenatore toscano noto per il suo “Sarrismo” fatto di possesso palla e verticalizzazioni rapide. La Cremonese, neopromossa in Serie A, faticò a contenere la superiorità tecnica e l’esperienza degli avversari.
IL RICORDO DEL CLUB – Poker senza storia. Era il 18 settembre 2022, quando la Lazio era ospite della Cremonese, in occasione della VII giornata del campionato di Serie A.
Biancocelesti subito avanti, grazie a Immobile che colpisce dopo appena 7`. Ciro raddoppia su rigore al 21`, indirizzando definitivamente la partita. Milinkovic chiude il giochi nel recupero del primo tempo, calando il tris.
Nella ripresa, la squadra di Sarri arrotonda ulteriormente il risultato con il poker di Pedro.
Così i biancocelesti: Provedel, Hysaj, Patric (78` Gila), Casale (57` Romagnoli), Marusic, Milinkovic (78` Basic), Cataldi, Vecino (67` Luis Alberto), Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni (57` Pedro). Allenatore: Sarri