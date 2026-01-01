Lazio al lavoro per cercare il sostituto di Castellanos: ecco quali sono i profili valutati, tutti gli aggiornamenti

Lazio al lavoro per il dopo Castellanos: ecco i nomi valutati e gli aggiornamenti sulla trattativa. Le ultimissime notizie

Dopo la cessione di Castellanos, la Lazio di Maurizio Sarri è pronta a muoversi subito per trovare un nuovo attaccante. Il nome in cima alla lista, per la Gazzetta dello Sport, è quello di Lorenzo Lucca del Napoli, ormai vicino all’addio ai campioni d’Italia a causa del feeling mai sbocciato con Antonio Conte. Il profilo dell’ex Pisa è considerato ideale per raccogliere l’eredità dell’argentino.

La partenza di Castellanos offre alla società biancoceleste margini più ampi per intervenire sul mercato e rinforzare l’organico. Oltre all’attaccante, Sarri chiede una mezzala destra: secondo Calciomercato.com le piste più calde portano a Ruben Loftus-Cheek del Milan e a Lazar Samardzic, operazioni però tutt’altro che semplici. L’obiettivo è aggiungere qualità e fisicità a un reparto che necessita di alternative.

In attacco restano vive anche altre idee, come Lorenzo Insigne — attualmente svincolato dopo l’esperienza al Toronto FC — e Daniel Maldini. La Lazio valuta più opzioni e si prepara a un mercato di gennaio che potrebbe cambiare profondamente il volto della squadra, anche attraverso qualche cessione di rilievo.

