Lazio, Leiva si è sottoposto nei giorni scorsi ad un intervento in artroscopia per risolvere definitivamente un problema al ginocchio

Leiva sfrutta lo stop del campionato per rimettersi in sesto. Un problema al ginocchio, che lo assillava da mesi, lo ha convinto a sottoporsi ad un intervento in atroscopia per la pulizia del menisco.

Il centrocampista della Lazio sta approfittando di questo periodo di lockdown per rimettersi in sesto, già da ora, con alcuni esercizi di riabilitazione. Ovviamente, tutto in casa.