Lazio, il retroscena: strigliata di Sarri a Isaksen. È dovuto intervenire Guendouzi

Retroscena in casa Lazio, strigliata di Maurizio Sarri ad Isaksen con tanto intervento di Guendouzi, ecco il motivo e cosa è accaduto

Gustav Isaksen è stato senz’ombra di dubbio uno dei protagonisti della recente vittoria della Lazio in Champions League contro il Celtic. Il danese però, come riportato dal Corriere dello Sport, prima di conquistare la titolarità nel match dell’Olimpico è stato “temprato” ed istruito con cura dal tecnico Maurizio Sarri.

L’allenatore biancoceleste avrebbe infatti scosso e motivato nel migliore dei modi il proprio pupillo, non rinunciando talvolta anche alle “maniere forti”. Solo una settimana or sono Sarri aveva quasi strigliato il talento al fine di insegnargli i movimenti e gli atteggiamenti consoni per il campo. Immediato il sostegno di Guendouzi per confortare il compagno, forse impressionato.