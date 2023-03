Lazio, retroscena Sarri-Tare: «Gli risponde quasi sempre di no». Resta gelido il rapporto tra il tecnico biancoceleste e il ds

Michele Criscitiello, giornalista e direttore di Sportitalia, parla così del rapporto tra Sarri e Tare in casa Lazio.

Le sue parole: «Tare e Sarri non hanno un buon rapporto, le questioni calcisitche e di campo sono tutte in mano all’allenatore. Tare si occupa del mercato per quello che gli viene messo a disposizione, ma alle richieste di Sarri risponde quasi sempre in maniera negativa, senza accontentare il tecnico».