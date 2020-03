Lazio, tutti a casa. Anche i giocatori, come Adekanye, giovane attaccante della Lazio, che su Instagram

Tutti in casa. Nessuno, escluso. Giornate strane anche per i calciatori, lontani dal pallone non solo la domenica ma tutta la settimana. La Lazio ha infatti fermato le sedute almeno fino al 21 marzo e, in attesa di tornare a calciare, Bobby Adekanye scherza su Instagram. Una storia per ammazzare il tempo e riportare un po’ il sorriso sul volto dei tifosi.