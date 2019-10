Lazio-Rennes, dove seguire diretta TV e Live Streaming

Dove seguire diretta TV e Live Streaming di Lazio-Rennes, match valido per la 1^ giornata della fase a gironi di Europa League

Lazio-Rennes / Il percorso della Lazio in Europa League non è iniziato nel migliore dei modi. Il primo match, quello in Romania contro il Cluj, ha portato zero punti ed attualmente l’armata di Inzaghi si ritrova in fondo alla classifica del girone. Giovedì sarà il momento di affrontare il Rennes, reduce dal pareggio in casa contro il Celtic. Tutti coloro che non potranno seguire la partita dalle tribune dell’Olimpico, dovranno sintonizzarsi su Sky Sport, ma anche in streaming su Sky Go. La partita, poi, sarà visibile anche in chiaro, gratis per tutti, su TV8, canale 8 del digitale terrestre.

Lazio-Rennes, la seduta d’allenamento

Tutti in campo questa mattina a Formello, con Inzaghi che ha iniziato a studiare la formazione in vista del Rennes. La seduta è cominciata con il solito riscaldamento, a cui sono seguiti degli esercizi sul possesso palla. Successivamente la rosa è stata divisa in due parti: i calciatori difensivi con Farris, quelli offensivi con il collaboratore tecnico Mario Cecchi.

FORMAZIONE – All’allenamento non ha preso parte Correa, sostituito ad inizio ripresa con il Genoa per un risentimento all’adduttore della coscia sinistra. Non è ancora chiara l’entità dell’infortunio, ma l’argentino comunque non verrà convocato giovedì. Davanti toccherà ad Immobile e Caicedo, oggi separati nelle due formazioni abbozzate da Inzaghi; Ciro si è mosso con Adekanye, mentre l’ecuadoregno con André Anderson ( il brasiliano è comunque out dalla lista). I dilemmi più grandi sono legati al centrocampo, dove l’unica certezza è il ritorno di Lazzari, essendo Marusic ancora squalificato per due turni. A sinistra Jony è in vantaggio su Lulic; stamane lo spagnolo ha lavorato in fase offensiva e difensiva. In mezzo al campo Inzaghi potrebbe concedere un turno di riposo a Luis Albertoo Milinkovic, inserendo Berisha. Dovrebbe tornare dal 1′ anche Parolo al posto di Lucas Leiva. Confermata invece in difesa la retroguardia di Cluj con Bastos e Vavro ai lati di Acerbi.

Lazio-Rennes, le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Berisha, Jony; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Radu, Patric, Luiz Felipe, Cataldi, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Adekanye. All.: Inzaghi.

RENNES (4-4-2): Mendy; Traore, Gnagnog, Da Silva, Morel; Bourigeaud, Grenier, Martin, Tait; Raphinham, Niang. A disp.: Bonet, Moussa, Gelin, Camavinga, Del Catillo, Hunou. All.: Stéphan.