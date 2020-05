Duka (Pres. Federcalcio Albania): «Strakosha giovane e bravo. Reja…»

Il Presidente della Federcalcio dell’Albania, Armand Duka, ha parlato di due protagonisti della Lazio: Strakosha e Reja

Armand Duka, Presidente della Federcalcio albanese, sulle frequenze di Tuttomercatoweb ha elogiato sia Strakosha che Edy Reja. Due figure protagoniste nella storia della Lazio, ma anche in quella dell’Albania:

«Tra i pali abbiamo Strakosha e Berisha: Etrit è un leader, Thomas sta lottando addirittura per lo scudetto. È giovane e bravo. Reja è in difficoltà perché sono bravi e giocano, non è facile lasciarli fuori».

REJA – «Conoscevo Reja come tecnico al Napoli, per noi era un sogno avere un ct di questa portata. Poi quando l’ho incontrato per la prima volta, ho detto ‘ha 74 anni… ma non li dimostra’. È giovane, dentro e fuori: si allena, corre come e meglio degli altri. Con lui è tornata l’atmosfera di De Biasi per fortuna».