Scudetto, Reja: «Tifo Lazio, gioca in modo straordinario»

Edy Reja, ex allenatore della Lazio, ha commentato la corsa verso lo Scudetto e il testa a testa con la Juventus

L’ex allenatore della Lazio, Edy Reja, ha commentato l’imminente cavalcata verso lo Scudetto tra la squadra di Inzaghi e la Juventus. Ecco le parole del tecnico a Radio Marte:

«Tifo per la Lazio ma non solo perché son stato 4 anni lì, ma perché sta giocando un calcio straordinario, meriterebbe. Però secondo me la Juventus è più abituata a questo tipo di competizioni, la Lazio forse si trova per la prima volta a lottare per questo traguardo negli ultimi anni. Lazio e Atalanta sono le squadre che mi han dato grandissime soddisfazioni, i bergamaschi ormai sono proiettati in Champions, spero possano andare avanti il più possibile. Sono altre due squadre a cui sono molto legato, ma sono soprattutto due squadre rivelazione che hanno avuto un rendimento esaltante in questo campionato».