Lazio, Reina insidia Strakosha: tra leadership e risultato il palcoscenico è di Pepe

Il casa Lazio potrebbe esserci un cambi di gerarchie in porta: Reina supera Strakosha

Porta girevole alla Lazio. Strakosha e Reina, due numeri uno in perenne staffetta. Un’alternanza che arricchisce la Lazio, ma alla lunga il balletto potrebbero essere rischioso e logorante. Non per Inzaghi che non ha mai nascosto la soddisfazione nell’avere due giocatori di questo calibro. Anzi, Reina insidia Strakosha tra leadership e risultati: il palco Champions è suo al momento, sembra aver perfino deciso che Thomas sarà il titolare in campionato e Pepe in Champions. Così si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero.