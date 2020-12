Lazio, Reina: «Bisognava chiuderla prima, pecchiamo di cattiveria»

Pepe Reina è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine del match contro il Benevento: le parole del portiere della Lazio

«Dovevamo chiuderla prima. Ci siamo andati vicino, serve più cattiveria altrimenti poi finisce come oggi, che non abbiamo più trovato spazio nel secondo tempo e abbiamo rischiato di perderla. Bisogna migliorare ed essere più cattivi. Avevamo tutto il secondo tempo per recuperare, i 3 punti servivano come il pane. Ripartiamo più uniti di prima già da domenica. Siamo una squadra che rischia, siamo propositivi e a volte ci difendiamo alti. Bisogna difendere meglio, ma il problema oggi è stato non chiuderla prima. Champions? Ci pensiamo a febbraio. Bisogna rimanere lassù con tutto il gruppo delle concorrenti o dopo sarà troppo tardi»