Lazio, anche Reina fa gli auguri sui social alle «sue» donne – FOTO

Il portiere della Lazio Pepe Reina ha voluto celebrare la festa delle donne con un post sul proprio profilo Instagram

Ancora tanti auguri nella festa delle donne da parte dei calciatori della Lazio. Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale, il portiere biancoceleste Pepe Reina ha voluto omaggiare le «sue» donne.

«Combattenti, guerriere, sognatrici, coraggiose. Cosa sarebbe di me senza di voi? Grazie per come siete e per il vostro affetto incondizionato. Vi ammiro, vi rispetto e vi amo. Buona festa della donna e una vita felice» ha scritto l’estremo difensore spagnolo sui social, dove ha mostrato le foto di sua moglie e delle sue figlie.