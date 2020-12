Lazio, Reina al Gemelli per consegnare i doni di Natale ai bambini ricoverati FT&VD

Il portiere della Lazio Pepe Reina ha fatto visita all’ospedale Gemelli nella mattinata odierna

La Lazio continua a prepararsi per la prossima sfida di campionato con il Napoli, ma soprattutto prosegue a non esimersi da iniziative benefiche e incontri doverosi al di fuori del rettangolo verde. Nella mattinata odierna l’estremo difensore biancoceleste Pepe Reina si è recato presso l’ospedale romano Gemelli per consegnare i doni di Natale da parte del club capitolino per i bambini ricoverati. Il portiere ex Liverpool e Napoli ha partecipato all’iniziativa “Natale di Sport & Solidarietà 2020″ che, nonostante il Covid-19, consentirà di recapitare regali e doni ai bambini meno fortunati.

Lo spagnolo si è poi trattenuto qualche minuto con i medici, ringraziandoli per l’incessante lavoro cui sono chiamati specialmente in questo periodo di pandemia e scattando qualche fotografia all’esterno, in un clima di grande cordialità. Di seguito il video.