Lazio, ecco le nuove regole alimentari suggerite da Lader Fabbri

Lazio, l’esperto di nutrizione Lader Fabbri ha ideato un nuovo piano alimentare per i ragazzi di mister Inzaghi

Per trovare la perfetta condizione fisica è necessario curare l’alimentazione nei minimi dettagli. Per questo motivo, la Lazio ha da poco fatto entrare nello staff, il nutrizionista Lader Fabbri.

L’esperto di nutrizione, come riporta il Messaggero, ha dettato alcune semplice regole alimentari. Per esempio, prima delle partite, i giocatori potranno bere solo caffè amaro, da evitare il tè. Negli spogliatoi consentiti esclusivamente integratori minerali ed acqua. Infine, è permesso anche qualche sgarro, come accadrà questa sera, quando la squadra si riunirà per una cena di gruppo dopo la sfida contro la Fiorentina.