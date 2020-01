Lazio, record storico di punti e vittorie su 17 partite giocate

Lazio, record storico di punti e vittorie dopo diciassette partite giocate in Serie A secondo una statistica di Lazio Page

Questa Lazio fa sognare: la squadra di Inzaghi sta battendo tutti i suoi record e dopo la vittoria in Supercoppa Italiana contro la Juventus ha ottenuto altri tre punti d’oro per collezionare la nona vittoria consecutiva in campionato. Seguendo una statistica di Lazio Page, i biancocelesti stanno superando loro stessi: 39 sono i punti accumulati e 12 le vittorie in 17 sfide disputate in questa Serie A, con una partita in meno da recuperare il prossimo 5 febbraio. Nelle stagioni 1936/37, 1973/74, 2017/18, erano 36 i punti conquistati e 11 trionfi.