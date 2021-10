Lazio, è record negativo di gol presi: non accadeva da quasi 40 anni

Altro record negativo in quest’altalenante avvio di stagione della Lazio: riguarda i gol presi dai biancocelesti

Altro record negativo in quest’altalenante avvio di stagione della Lazio. Il tutto riguarda i gol presi dai biancocelesti, che sono stati ben 17 in queste prime nove giornate.

Un qualcosa che in casa capitolina non accadeva addirittura da quasi 40 anni, più precisamente dalla stagione 1983/1984. Altra epoca e altro, ma numeri che sottolineano la grande difficoltà in fase difensiva della squadra di mister Sarri.