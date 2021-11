Lazio, record negativo: due partite senza goal non accadevano dal 2017

La Lazio ha stabilito un record negativo: era dal 2017 infatti che i biancocelesti non segnavano per due gare consecutive

La Lazio esce dal Maradona con una pesantissima sconfitta, un 4-0 che non ammette repliche. La sconfitta, oltre che essere negativa nel risultato e nella classifica, fa registrare anche un record negativo per gli uomini di Maurizio Sarri.

Era infatti dal gennaio 2017 che la Lazio non segnava per due gare consecutive. Immobile e compagni in campionato arrivavano infatti dalla sconfitta dell’Olimpico per zero a due contro la Juventus. Per Sarri c’è molto su cui riflettere.