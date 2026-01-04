Lazio, esplode il caso espulsioni: nessuna squadra in Serie A ha collezionato più cartellini rossi dei biancocelesti

Lazio, record assoluto di rossi in Serie A: i biancocelesti guidano la classifica delle espulsioni, primato negativo

La sfida contro il Napoli ha portato con sé un’altra dose di tensione per la Lazio, che nel secondo tempo ha visto aumentare ancora il numero delle espulsioni stagionali. I biancocelesti hanno infatti chiuso la partita in nove uomini, confermando un trend ormai preoccupante.

Prima è arrivato il doppio giallo a Noslin, seguito poi dal rosso diretto a Marusic dopo il parapiglia con Mazzocchi. Con questi due provvedimenti, la squadra sale a sette espulsioni stagionali, aggiungendosi a quelle già rimediate da Gila contro il Bologna, Basic e Zaccagni contro il Parma e Guendouzi e Belahyane nel derby con la Roma.

Con questo nuovo aggiornamento, la Lazio si conferma la formazione più colpita da cartellini rossi in Serie A e una delle più sanzionate a livello europeo, un primato tutt’altro che invidiabile che accende i riflettori sul nervosismo crescente all’interno del gruppo.

