Lazio, è ancora rebus portiere? Mandas in attesa di una chance, spunta l’idea di Sarri

Lazio, è ancora rebus portiere? Mandas in attesa di una chance, spunta l’ultima idea di Maurizio Sarri. Tutti i dettagli

Il ritorno di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio organizzato e offensivo, ha segnato anche il rilancio di Ivan Provedel, portiere friulano classe 1994 e protagonista dello scudetto sfiorato due stagioni fa. Dopo essere stato relegato in panchina da Marco Baroni a favore del giovane greco Christos Mandas (classe 2001), Sarri ha deciso di affidarsi nuovamente a uno dei suoi uomini di fiducia, schierandolo titolare nelle prime due gare di campionato.

Nonostante un errore sul gol di Douvikas nella trasferta di Como, Provedel ha risposto con una prestazione solida nella sfida interna contro il Verona, dove è stato poco impegnato ma ha comunque centrato un clean sheet che mancava da ben 224 giorni.

La scelta di Sarri e le strategie della società

La decisione di Sarri non sembra tenere conto delle esigenze di mercato della Lazio, che vorrebbe valorizzare Mandas in vista di una possibile cessione futura. Il tecnico, invece, punta a dare continuità a Provedel, che dovrebbe partire dal primo minuto anche contro il Sassuolo e nel derby capitolino contro la Roma.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, dopo la stracittadina potrebbe partire un’alternanza tra i pali: Mandas avrebbe due occasioni, contro il Genoa in trasferta e il Torino all’Olimpico, per convincere Sarri a rivedere le gerarchie.

Un dualismo destinato a risolversi

Nonostante la promozione di Provedel, Sarri continua a stimare Mandas, considerandolo un patrimonio tecnico ed economico per il club. Se il portiere friulano non dovesse garantire affidabilità nel lungo periodo, la Lazio avrebbe già in casa il suo sostituto. In caso contrario, la cessione del ventitreenne greco potrebbe portare un introito utile alle casse societarie.

Il mancato impiego sta però generando malumore nell’entourage di Mandas, che valuterà nei prossimi mesi il da farsi. Una cosa appare certa: nel futuro della Lazio ci sarà spazio per un solo numero uno.